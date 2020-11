Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rollerfahrer ohne Führerschein

GermersheimGermersheim (ots)

In Leimersheim und Germersheim konnten am Wochenende zwei Rollerfahrer kontrolliert werden, die nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Ein Rollerfahrer versuchte sich in Leimersheim durch ein Wendemanöver vergeblich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Auf den Rollerfahrer in Germersheim wurden die Beamten aufmerksam, da er während der Fahrt keinen Helm trug. Auch bei ihm stellte sich bei der anschließenden Kontrolle heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Gegen beide Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell