Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 67870 Kandel, 01.11.2020, gegen 03:30 Uhr

KandelKandel (ots)

Unbekannte warfen Sonntagmorgen um 03:30Uhr mit einem Stein die Glastür zu einer Tankstelle in Kandel Minderslachen ein. Anschließend betraten die beiden Täter das Geschäft und entwendeten Tabakwaren im Wert von etwa 50,- Euro aus dem Tresenbereich. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5000,- Euro. Im Anschluss an die Tat flüchteten die beiden in Richtung Landstraße.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein (07271 9221 0 oder piwoerth@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



