Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein, 01.11.2020, gegen 03:00 Uhr

Wörth am RheinWörth am Rhein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach gegen 03:00 Uhr ein unbekannter Täter in ein Solarium in Wörth ein. Aus dem Geschäft wurde das Geld aus der Registrierkasse entnommen und ein Tresor samt Inhalt entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

