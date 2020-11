Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Südpfalz Center, Verkehrsunfallflucht

RohrbachRohrbach (ots)

Der geschädigte Verkehrsteilnehmer parkte seinen PKW im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Südpfalz Center. In diesem Zeitraum fuhr ein weiterer, bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein,- oder Ausparken gegen den PKW des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

