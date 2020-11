Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit Personenschaden

KirrweilerKirrweiler (ots)

Am 31.10.2020, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der L515 zwischen Kirrweiler und Duttweiler zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer. Der 20-jährige Biker befuhr die L515 in Fahrtrichtung Duttweiler. Etwa auf halber Strecke kreuzten mehrere Rehe die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, wodurch der Motorradfahrer von seiner Maschine stürzte. Das führerlose Motorrad fuhr weiter und kollidierte mit einem im Gegenverkehr fahrenden Pkw einer 53-Jährigen. Durch den Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3300EUR. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

