POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Erneute Kontrollen bei Präsenz- und Interventionseinsatz

Bonn (ots)

Nachdem dem die Bonner Polizei am Mittwoch (14.11.2019) bereits in Godesberg Präsenz zeigte (siehe unsere Pressmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4439657), kontrollierten gestern Beamte der Bonner Einsatzhundertschaft in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr erneut zahlreiche Personen in Bad Godesberg. Neben den bekannten Treffpunkten in der Innenstadt, in Mehlem und in Friesdorf sowie verschiedener Parkanlagen und Schulhöfe wurden zudem verschiedene U-Bahnstationen und Straßenbahnhaltestellen bestreift. Insgesamt wurden bei dem Einsatz 37 Personen und zwei Fahrzeuge überprüft.

Bei der Kontrolle einer dreiköpfigen Personengruppe auf einem Schulgelände an der Max Planck-Straße gegen 20:00 Uhr fanden die Beamten bei einem 26-Jährigen Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach einem Bürgerhinweis überprüften die Beamten auch einen Spielplatz auf der Straße Im Gries in Lannesdorf. Dort sollen immer wieder Jugendliche Betäubungsmittel konsumieren. Dort wurde auch eine Gruppe von drei Personen angetroffen und kontrolliert.

