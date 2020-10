Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter Einbruchdiebstahl in zwei Geschäfte

LandauLandau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bislang unbekannte Täter zunächst eine Tür im rückwärtigen Bereich eines Geschäfts in der Bornbachstraße aufzuhebeln. Als dies scheiterte, wurde das Geschäft auf dem Nachbargrundstück angegangen. Hier wurde eine Feuerschutztür aufgehebelt. Da hierdurch Alarm ausgelöst wurde, ließen die oder der Täter von einer weiteren Tatausführung ab. An beiden Geschäften entstand lediglich Sachschaden, Gegenstände wurden keine entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem Täter geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

