Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kakteendiebstahl

Bild-Infos

Download

VenningenVenningen (ots)

In der Nacht vom 29.10.2020 auf den 30.10.2020 entwendeten Unbekannte zwei Kakteen von einem Anwesen in der Dalbergstraße. Aufgrund der Größe der Kakteen dürften mehrere Täter am Werk gewesen seien. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80EUR.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell