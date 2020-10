Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel, 30.10.2020, 22:50 Uhr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

KandelKandel (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth kontrollierten einen 31-jährigen Mann, welcher mit seinem Audi die Hauptstraße in Kandel befuhr. Zunächst gab der Mann an, dass er seinen Führerschein vergessen habe. Dies stellte sich jedoch als Lüge heraus, denn die Beamten konnten ermitteln, dass für den Mann aus Kandel derzeit eine Sperre zur Teilnahme am öffentliche Straßenverkehr besteht. Somit wurde die Weiterfahrt beendet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

