POL-GE: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl

Polizeibeamte haben heute Mittag, 23. Juli 2020, um 12.55 Uhr einen 35 Jahre alten Gelsenkirchener auf der Bahnhofstraße vorläufig festgenommen. Eine Ladendetektivin hatte den Mann zuvor dabei beobachtet, wie er hochwertiges Parfum in einem Geschäft in seine Tasche steckte und den Laden verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Die Ermittlungen dauern an.

