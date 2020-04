Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 27-Jähriger leistet Widerstand während Corona-Kontrolle, 29-Jähriger beleidigt Polizeibeamte bei Kontrolle; Möglingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: 27-Jähriger leistet Widerstand während Corona-Kontrolle

Während einer Kontrolle im Sinne der Corona-Verordnung am Dienstag gegen 18.15 Uhr im Stadtpark in Kornwestheim reagierte ein 27 Jahre alter Mann aggressiv und leistete schließlich heftigen Widerstand gegen Polizeibeamte der Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Da sich insgesamt acht Personen gemeinsam im Bereich des Schachbretts aufhielten, sollte durch die Streifenwagenbesatzung der Hundeführerstaffel eine Kontrolle durchgeführt werden. Bereits als sich die Beamten der Gruppe näherten, versuchten einige Personen sich zu entfernen. Auf Zuruf der Polizisten kehrten diese jedoch zurück. Als den Anwesenden der Kontrollgrund genannt und sie darum gebeten wurden, ihre Ausweise auszuhändigen, begann ein 27-Jähriger die Polizisten zu beleidigen. Außerdem duzte er die Beamten und forderte sie zu einem Kampf mit ihm auf. Da sich im weiteren Verlauf der Verdacht auf einen Betäubungsmittelverstoß ergab, sollte der Mann durchsucht werden. Als ihm diese Maßnahme erläutert wurde, reagierte er erneut mit Beleidigungen und leistete den Aufforderungen der Polizisten keine Folge. Einer der Beamten führte ihn schließlich zum Streifenwagen. Bereits hiergegen versuchte sich der 27-Jährige zu wehren. Plötzlich stieß er seinen Körper mit einem schnellen Ruck gegen den Beamten, woraufhin er durch beide Polizisten zu Boden gebracht wurde und ihm Handschließen angelegt wurden. Nun ließ der Tatverdächtige eine Tirade von Beleidigungen auf die Beamten los und versuchte mehrfach aufzustehen bzw. bäumte sich auf. Zeitgleich drohte ein weiterer 26-Jähriger den Polizisten mit Gewalt und beleidigte sie ebenfalls. Einige umstehenden Zeugen filmten die Situation derweil mit ihren Smartphones. Eine 22-Jährige wies daraufhin, dass sie das Video auch veröffentlichen werde. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim zur Unterstützung eingetroffen war, wurde der 27 Jahre alte Mann zum Polizeirevier gebracht. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde eines der Videos als Beweismittelt durch die Polizei gesichert. Im weiteren Verlauf zeigten sich alle Zeugen, die gefilmt hatten, damit einverstanden die Videos zu löschen. Der Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahme auf freien Fuß gesetzt. Alle Anwesenden, die gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben, müssen mit einer dementsprechenden Anzeige rechnen. Der 27-Jährige wird sich darüber hinaus wegen Widerstands und Beleidigung verantworten müssen. Dem 26-Jährigen werden zusätzlich Nötigung und Beleidung vorgeworfen.

Kornwestheim: 29-Jähriger beleidigt Polizeibeamte bei Kontrolle

Bei einer Kontrolle im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung wurden mehrere Beamte des Polizeireviers Kornwestheim in der Nacht zum Mittwoch in übler Weise beleidigt. Kurz nach 02.00 Uhr hatte ein Zeuge fünf Männer gemeldet, die sich in der Badstraße in Kornwestheim stritten. Er befürchtete, dass eine Schlägerei bevorstehen könnte. Als die beiden alarmierten Streifenwagenbesatzungen vor Ort eintrafen, beobachteten sie, dass die fünfköpfige Gruppe gemeinsam in Richtung des Alten Stadtgarten unterwegs war. Es erfolgte eine Kontrolle der jungen Männer im Alter zwischen 16 und 29 Jahren, die offensichtlich gegen die derzeit geltende Corona-Verordnung verstießen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es wohl zu keiner Auseinandersetzung. Doch die Kontrollierten zeigten keinerlei Verständnis für die Maßnahmen der Beamten. Sie verhielten sich provokant und teilweise auch aggressiv den Polizisten gegenüber. Im Zuge dessen beleidigte der 29-Jährige die Beamten, in dem er sich entblößte und ihnen seine Genitalien zeigte. Der Gruppe wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Während sich sie sich entfernten, reckte der 29-Jährige seinen Arm zum Hitlergruß. Wenige Minuten später konnten die Polizisten beobachten, dass der 16-, der 27- sowie der 29-Jährige erneut zusammen unterwegs waren. Diese drei Männer müssen nun mit einer weiteren Ordnungswidrigkeitenanzeige die Corona-VO betreffend rechnen. Der 29-Jährige wird darüber hinaus wegen Beleidigung sowie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Möglingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 1.500 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag 15.00 Uhr und Dienstag 17.00 Uhr in der Neuffenstraße in Möglingen verübte. Der Unbekannte stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front eines BMW, der am Straßenrand stand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell