Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Betrunkene fährt mit Auto über Tankstellengelände und prallt gegen Regal

Ludwigsburg (ots)

Die 30-Jährige Angestellte einer Tankstelle in der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen staunte nicht schlecht, als eine 51-Jährige am Dienstag gegen 19:10 Uhr mit ihrem Smart offensichtlich alkoholisiert mehrmals die Tankstelle aufsuchte. Zunächst fuhr die 51-Jährige entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf das Gelände ein und an den Zapfsäulen vorbei. In der Folge wendete sie den Smart, stellte das Fahrzeug ab und betrat den Verkaufsraum. Im Verkaufsraum begann sie unvermittelt eine dort erwartete Person zu beschimpfen, bis sie feststellte, dass die adressierte Person gar nicht anwesend war. Daraufhin begab sie sich wieder nach draußen und in ihren Wagen. Mit dem Smart fuhr sie dann wieder entgegen der angegebenen Fahrtrichtung um den Verkaufsraum und die Waschanlage herum. Schließlich verließ sie das Tankstellengelände und lenkte den Wagen auf die Großingersheimer Straße. Auf der Straße kehrte sie dann nochmal um, fuhr wieder auf die Tankstelle auf, an den Zapfsäulen vorbei, wendete erneut und prallte dann mit dem Smart gegen ein im Außenbereich aufgestelltes Verkaufsregal. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich die Tatverdächtige dann mit ihrem Wagen vom Gelände. Durch die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen konnte die Tatverdächtige an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Da es Videoaufzeichnungen gab und die Frau bereits polizeibekannt war, konnte sie zweifelsfrei identifiziert werden. Der Smart wies entsprechende Beschädigungen auf. Aufgrund eines Atemalkoholtests bestand der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung, weswegen in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Tatverdächtigen beschlagnahmt wurde. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

