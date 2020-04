Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Scheiben an Pkw eingeschlagen - Zeugen gesucht; Ehningen: Täter hatten es auf "keylessgo"-Fahrzeuge abgesehen

Ludwigsburg (ots)

Jettingen-Unterjettingen: Scheiben an Pkw eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter schlug zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 7:30 Uhr, im Gutmeisterweg in Jettingen-Unterjettingen an einem dort abgestellten VW die Scheiben ein. Es wurden die Seitenscheibe auf der Fahrerseite sowie die Windschutzscheibe beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708 0 entgegen.

Ehningen: Täter hatten es auf "keylessgo"-Fahrzeuge abgesehen

Der oder die Täter hatten es wohl im Sanddornweg in Ehningen zwischen Montag, 23:00 Uhr, und Dienstag, 9:00 Uhr, auf ein mit "Keylessgo" ausgestattetes Fahrzeug abgesehen, als sie dort einen BMW im Wert von circa 50.000 Euro stahlen. Der Wagen war von seinem Besitzer für die Nacht in der Garageneinfahrt geparkt worden. Um ins Fahrzeug zu gelangen wurde vermutlich ein Funkwellenverlängerer verwendet. Im Zuge der Anzeigenaufnahme teilten mehrere andere Anwohner mit, dass ihre ebenfalls mit "keylessgo" ausgestatteten Fahrzeuge am Sonntag- bzw. Montagmorgen ebenfalls nicht mehr verschlossen waren und das zum Teil Gegenstände aus den Fahrzeugen fehlten. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 00 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell