Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Antänzerin stiehlt Geldbörse - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend wurde einem 69-jährigen Mann gegen 19 Uhr durch eine sogenannte Antänzerin die Geldbörse gestohlen.

Der Mann war auf der Windeckstraße in Richtung Feldbergstraße unterwegs. In Höhe des Best Western Hotels näherte sich ihm eine unbekannte Frau von hinten und tanzte ihn an. Dabei tastete sie den Mann ab und entwendete ihm die Geldbörse aus der Jacke. Den Verlust stellte der Mann erst später fest. Beim sogenannten Antanzen geht der Täter spontan auf sein Opfer zu und beginnt vor und mit ihm zu tanzen. Den dabei entstehenden Körperkontakt nutzt der Dieb, um Wertgegenstände zu entwenden.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter 0621 1743310 zu melden.

Die Polizei gibt folgende Hinweise, um sich zu schützen:

- Nehmen Sie nur das Notwendigste an Bargeld und Wertsachen mit.

- Tragen Sie Ihre Wertsachen möglichst eng am Körper. Gut geeignet sind Jackeninnentaschen oder vordere Hosentaschen bzw. Brustbeutel und Bauchtaschen.

- Handtaschen und Umhängetaschen sollten Sie immer mit der Verschlussseite/Zipper zum Körper tragen.

- Halten Sie Ihre Handtaschen und Rucksäcke stets geschlossen und lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt.

- Im Gedränge sollten Rucksäcke immer vorn getragen werden. Zeigen Sie keine hohen Bargeldsummen. Seien Sie bei und nach Geldabhebungen besonders aufmerksam.

