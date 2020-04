POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unikat gestohlen - Polizei sucht Zeugen ; Tamm: Radfahrerin bei Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sachsenheim-Großsachsenheim: Unikat gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ein besonderes Mountainbike wurde zwischen Sonntag, 19:30 Uhr, und Montag, 6:40 Uhr, in Großsachsenheim in der Bahnhofstraße gestohlen. Da das Fahrrad von seinem Besitzer eigenhändig modifiziert worden war, handelte es sich um ein Unikat im Wert von circa 4.000 Euro. Das Mountainbike der Marke YT Industries ist alufarben und befand sich auf einem verschlossenen Fahrradträger an einem Pkw. Dieser war in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Durch den bislang unbekannten Täter wurde der Fahrradträger beim Diebstahl ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war bislang noch nicht bezifferbar. Der Polizeiposten Sachsenheim nimmt Hinweise unter Tel. 07147 27406 0 entgegen.

Tamm: Radfahrerin bei Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Bei einem Einkaufsmarkt in der Straße "Im Länderrain" in Tamm kam es am Dienstag gegen 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker von der Unfallstelle unerlaubt entfernte. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Straße "Im Länderrain" in Richtung Bahnhof, als auf Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes ein Pkw auf die Straße einbog und der Fahrzeuglenker die Frau vermutlich übersah. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste die 62-Jährige und kam in der Folge zu Fall. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen versorgt werden. Auch das Pedelec wurde beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

