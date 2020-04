Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1110/ Bietigheim-Bissingen: Raser gefährdet beim Überholen und flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

In Wildwestmanier war ein rücksichtsloser Fahrzeuglenker mit seinem schwarzen Mercedes am Dienstag gegen 16:50 Uhr auf der Landesstraße 1110 bei Bietigheim-Bissingen unterwegs. Das Fahrzeug fiel einer 51-Jährigen auf der Landesstraße von Tamm kommend in Richtung Bissingen auf, als es dem Wagen der Frau folgte. Hierbei soll der Mercedes bereits auf Höhe einer Gärtnerei über die dortige Linksabbiegespur mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr überholt haben. Im weiteren Verlauf in Richtung Untermberg überholte der Mercedes die 51-Jährige dann kurz vor einem Kreisverkehr im Bereich der Einmündung der Kreisstraße 1636. Nur weil die Frau mit ihrem BMW bremste, konnte ein Unfall vermieden werden. Der Mercedes fuhr dann zwischen dem BMW der 51-Jährigen und einem am Kreisverkehr wartenden VW hindurch. Als der Mercedes dann den VW rechtsseitig überholen wollte, geriet der Wagen von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker musste in der Folge einem Verkehrsschild ausweichen und prallte hierbei gegen den VW, schob diesen zur Seite und flüchtete aus dem Kreisverkehr in Richtung Untermberg. Bei dem Mercedes soll es sich um eine schwarze S-Klasse mit Panoramadach handeln. Vermutlich hatte der Wagen eine Stuttgarter Zulassung (S) und müsste linksseitig Unfallschäden aufweisen. Der Fahrer wird als circa 30 Jahre alt, südländischer Typ, mit schwarzen Haaren und Bart beschrieben. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Es werden hierzu weitere Zeugen und Geschädigte gesucht, die ebenfalls durch das Verhalten des Tatverdächtigen gefährdet worden sind. Diese können sich unter Tel. 07042 405 0 beim Polizeirevier melden.

