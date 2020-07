Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Spielzeuggewehr sorgt für Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag, 21. Juli 2020, um 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Steeler Straße in Rotthausen ein Fahrzeug angehalten und unter Vorhalt der Schusswaffe kontrolliert. Ein Zeuge hatte zuvor auf der Bromberger Straße beobachtet, dass der 35 Jahre alte Beifahrer mit einem Maschinengewehr hantierte und dann in das Auto stieg. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Gewehr um eine Softair-Waffe handelte, die einer echten Schusswaffe sehr ähnlich sieht. Die Beamten beschlagnahmten das Gewehr und fertigten gegen den Gelsenkirchener eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Unser Appell: Wenn Sie meinen, mit täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen Spaß haben zu müssen, tun Sie das niemals in der Öffentlichkeit. Die Polizei geht immer davon aus, dass es eine echte Waffe sein könnte.

