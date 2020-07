Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorsicht Betrüger - Warnung vor angeblichen Corona-Testern

Gelsenkirchen (ots)

Betrüger haben bereits Ende Juni 2020 unter einem Vorwand versucht, sich Zutritt zur Wohnung einer 86-jährigen Gelsenkirchenerin zu verschaffen. Die beiden bislang unbekannten Männer passten die Seniorin vor dem Haus auf dem Helene-Weber-Weg in Buer ab und behaupteten, Polizeibeamte zu sein. Sie gaben vor, dass sie bei der Gelsenkirchenerin einen "Corona-Abstrich" machen müssten und verlangten Einlass in ihre Wohnung. Die Seniorin lehnte dieses vehement ab, so dass das aufdringliche Duo sich schließlich unverrichteter Dinge entfernte. Bleiben Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Die Polizei führt keine "Corona-Abstriche" durch! Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter "110"! Lassen Sie sich einen vermeintlichen Polizeieinsatz von der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/ 365 2160 (Leitstelle) oder 110 (Polizeinotruf) bestätigen!

