Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Leicht verletzt nach Schlägerei - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend, 21. Juli 2020, sind Polizeibeamte um 22.49 Uhr zur Kesselstraße nach Bulmke alarmiert worden, nachdem dort eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet worden war. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Lage beruhigt. Ein 24 Jahre alter Gelsenkirchener gab an, von mehreren Männern geschlagen worden zu sein. Dabei habe er sich leicht verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Beschuldigten seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Anga-ben zu möglichen Beteiligten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -7512 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell