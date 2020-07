Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Schalke-Nord mit Verletztem

Gelsenkirchen (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer ist am Montag, 20. Juli 2020, verletzt worden, als bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord zwei Fahrzeuge kollidierten. Der 43-Jährige aus Bochum war um 16.50 Uhr mit seinem Audi auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe Am Stadthafen auf der Spur für den Geradeausverkehr unterwegs. In diesem Moment wechselte ein 61-Jähriger, der mit seinem Peugeot auf der Linksabbieger-Spur fuhr, zurück auf die Geradeausspur. Der Audi-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und prallte seitlich mit dem Peugeot zusammen. Durch die Wucht der Kollision kippte der Audi auf die rechte Seite. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der andere beteiligte Autofahrer aus Bochum blieb unverletzt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme, Versorgung des Verletzten und Bergung der Fahrzeuge sperrte die Polizei die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Süden.

