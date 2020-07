Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Anschließen statt Abschließen! - Stopp dem Fahrraddiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Allein im letzten Jahr wurden in Gelsenkirchen 699 Zweiräder als gestohlen gemeldet. Um Betroffenen in Zukunft viel Ärger zu ersparen und Tätern das Handwerk schwerer zu machen, informiert die Polizei Gelsenkirchen am kommenden Donnerstag, 23. Juli 2020, rund um das Thema Fahrraddiebstahl und wie man ihn verhindern kann.

In der Zeit von 10 bis 13 Uhr bauen fachkundige Beamte dazu einen Informationsstand auf der Hochstraße/ Ecke Nienhofstraße in der buerschen Innenstadt auf. Sie werden Tipps zu geeigneten Sicherungsmaßnahmen von Zweirädern geben, darüber informieren, wie leicht sich ein nicht ordnungsgemäß gesichertes Zweirad stehlen lässt und dies auch anschaulich darstellen. Zudem haben die Beamten viele Informationen in schriftlicher Form für die Bürgerinnen und Bürger parat. Darüber hinaus stehen die Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariates Kriminalprävention und Opferschutz den Bürgerinnen und Bürgern für allgemeine Fragen zum Opferschutzes und der Opferhilfe zur Verfügung.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich um 10.30 Uhr selbst ein Bild vor Ort zu machen und über die Veranstaltung zu berichten.

Polizei Gelsenkirchen

