Polizei Münster

POL-MS: Lkw-Unfall am Stauende auf der A 2 - Fahrer schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer wurde am Mittwochmorgen (6.5., 08:02 Uhr) bei einem Unfall am Stauende auf der Autobahn 2 schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge staute sich der Verkehr in Richtung Oberhausen bei Recklinghausen. Ein 40-jähriger Sattelzugfahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen und konnte noch rechtzeitig bremsen. Der 44-jährige Dorstener fuhr auf den Sattelzug auf und wurde im Führerhaus eingeklemmt. Zeugen eilten dem Verletzten zu Hilfe und befreiten ihn. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Zwei Fahrstreifen der Autobahn 2 in Richtung Oberhausen waren ab Recklinghausen Süd für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

