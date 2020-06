Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Der Bass lebt weiter

Edenkoben (ots)

Bereits am 27. Mai gegen 22 Uhr fiel im Stadtgebiet Edenkoben ein Raver auf, weil sich Anwohner wegen lauter Elektromusik bei der Polizei beschwerten. Am heutigen Morgen (03.06.2020, 4 Uhr) hielt er erneut eine "Ein-Mann-Technoparty" ab, weshalb die Streife wiederholt anrücken und die Nachtruhe herstellen musste. Die Beamten konnten bereits im Hausflur die hämmernden Bässe wahrnehmen. Der endlose Rhythmus wurde sodann gleich abgestellt. Das zuständige Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt. Der Bußgeldbescheid wird aufgrund der Uneinsichtigkeit vermutlich höher ausfallen.

