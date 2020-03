Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Brandstifter

Lüdenscheid (ots)

Brandermittlungen aufgenommen Am Eulenweg kam es am gestrigen Abend, gegen 18:15 Uhr, zum Brand zweier Papiercontainer. Diese brannten komplett nieder. Eine in der Nähe stehende Mülltonne und ein angrenzender Baum wurden durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell