Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher kommen morgens.

Plettenberg (ots)

Am Morgen des Montags (23.03., 8 Uhr - 12 Uhr) griffen unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster eines Hauses am Ratscheller Weg und öffneten das Fenster. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und durchwühlten Behältnisse. Sie nahmen Bargeld mit. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

