Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Körperverletzung und Widerstand in Schalke ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Nach Abschluss eines polizeilichen Einsatzes am Freitag, 17. Juli 2020, bei dem ein 42-jähriger Gelsenkirchener auf der Wilhelminenstraße einen Mann und in ein Auto getreten hat, landete der Gelsenkirchener schlussendlich im Polizeigewahrsam. Der alkoholisierte Gelsenkirchener hatte gegen 13.15 Uhr zwei 50 und 52 Jahre alte Männer angepöbelt, die gemeinsam ein Radio in den Wagen des 52-Jährigen einbauten. Die Männer ignorierten den 42-Jährigen, der daraufhin gegen eine Tür des geparkten Fahrzeugs trat. Als der 50-Jährige daraufhin aus dem Auto stieg, versetzte ihm der 42-Jährige einen Tritt. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten dem 42-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort einen Platzverweis. Dem kam der Gelsenkirchener nicht nach. Er stellte sich vor dem Streifenwagen auf die Fahrbahn und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung die Straße zu verlassen. Die Polizeibeamten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Dagegen setzte er sich körperlich zur Wehr. Er versuchte die Beamten anzuspucken und trat nach ihnen. Die Polizisten brachten den Gelsenkirchener ins Polizeigewahrsam, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Den Gelsenkirchener erwarten Strafverfahren.

