Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zwei leicht Verletzte und eine schwer verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitag, 17. Juli 2020, auf der Ortbeckstraße in Buer. Ein 82-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen bog um 16.10 Uhr von einem Parkplatz am Hauptfriedhof auf die Ortbeckstraße ein und kollidierte dort mit dem Wagen einer 53-jährigen Gelsenkirchenerin, die in Richtung Erle fuhr. Der Senior, seine 75-jährige Beifahrerin und die 53-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der 82-Jährige wurde zunächst an der Unfallörtlichkeit durch einen Notarzt medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die beiden leicht verletzten Frauen benötigten vor Ort keine medizinische Hilfe, sie werden gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen.

