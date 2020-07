Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in Bismarck - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 57-jährige Gelsenkirchenerin hat am Freitag, 17. Juli 2020, einen Dieb in ihrem Keller auf der Herkendellstraße überrascht. Die Gelsenkirchenerin arbeitete gegen 13.30 Uhr im Vorgarten des Mehrfamilienhauses, als sie polternde Geräusche aus dem Keller hörte. Sie begab sich in den Keller, um der Ursache der Geräusche auf den Grund zu gehen. Hier traf sie auf einen bislang unbekannten Mann, der eine Werkzeugkiste und eine Kabeltrommel trug. Der Unbekannte stieß die 57-Jährige zur Seite und flüchtete mit seiner Beute aus dem Keller. Die Gelsenkirchenerin verfolgte den flüchtigen Dieb und versuchte vor dem Haus erneut ihn aufzuhalten. Wieder wurde sie heftig zur Seite gestoßen und leicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute zunächst in Richtung Marschallstraße, dann entfernte er sich weiter in Richtung Bismarckstraße. Der Flüchtige war circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, hatte schwarze, kurze Haare und große Augen. Er trug eine Jeanshose, eine schwarze Jacke mit Kapuze und ein auffälliges T-Shirt in Pink. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).

