Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall mit Fahrrad verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein neunjähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag, 15. Juli 2020, bei einem Verkehrsunfall in der Neustadt verletzt worden. Ohne auf den fließenden Verkehr am Wiehagen zu achten, fuhr der Junge um 16.16 Uhr mit seinem Rad auf die Fahrbahn. Eine 43-jährige Autofahrerin versuchte noch zu bremsen und mit ihrem Mazda auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind stürzte und verletzte sich dabei leicht. Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Gelsenkirchener in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

