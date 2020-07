Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrt endet im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein 32-jähriger Radfahrer hat am frühen Donnerstagmorgen, den 16. Juli 2020, auf der Steeler Straße in Rotthausen Reißaus genommen, als er von einem Streifenwagen überholt wurde und kontrolliert werden sollte. Der Radler wendete und flüchtete vor dem Streifenwagen in die Straße "Am Dahlbusch". Hier ließ er sein Fahrrad zurück und setzte seine Flucht vor der Polizei zu Fuß fort. Er kletterte in einen Baum und wollte über eine Mauer entkommen. Auf laute Ansprache reagierte er nicht. Er konnte schließlich durch einen Polizeibeamten ergriffen und aus dem Baum gezogen werden. Da der Mann keinerlei Ausweispapiere mitführte, nahmen ihn die Polizeibeamten zur Identitätsfeststellung mit zur Wache. Es stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 32-jährigen Marokkaner vorliegt. Er wurde festgenommen.

