POL-GE: Gerangel bei Fahrkartenkontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Fahrkartenkontrolleure sind am Mittwoch, 15. Juli 2020, mit einem 32-Jährigen in einer Straßenbahn aneinander geraten. Die Mitarbeiter eines Nahverkehrsunternehmens wollten den 32-jährigen Gelsenkirchener um 9.40 Uhr in Höhe der U-Bahnstation am Heinrich-König-Platz kontrollieren. Dabei kam es zum einem Gerangel zwischen den Beteiligten, in Folge dessen die 55-jährige Kontrolleurin von dem Gelsenkirchener geschubst wurde. In der weiteren Auseinandersetzung stürzten der renitente Mann und der 36 Jahre alte Kontrolleur. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Gelsenkirchener ein.

