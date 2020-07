Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bislang unbekannter Mann am Dienstag, 14. Juli 2020, in Ückendorf eine 73-jährige Gelsenkirchenerin bestohlen hat. Die Seniorin stieg gegen 14 Uhr aus einem Bus an der Ückendorfer Straße und war anschließend mit ihrem Rollator zu Fuß auf dem Heimweg, als sich ihr der Unbekannte von hinten näherte. Der Täter nahm einen weißen Stoffbeutel vom Griff des Rollators der Gelsenkirchenerin und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Markgrafenhof. Der Flüchtige war circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und sehr schlank. Er trug eine graue Sweatshirt-Jacke mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise zum Täter bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 8110 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).

