Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher überrascht - Festnahme in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Eine böse Überraschung hat eine 66-jährige Gelsenkirchenerin erlebt, als sie am Montag, den 13. Juli 2020, aus dem Wohnzimmer in den Flur ihrer Wohnung auf der Kriemhildstraße trat. Dort traf sie um 16.06 Uhr auf einen Einbrecher. Die Frau schrie und der Einbrecher flüchtete aus der Wohnung. Ein Nachbar machte ein Foto von dem Flüchtigen, der ein mitgebrachtes Fahrrad zurückließ. Polizeibeamte konnten den Einbrecher im Rahmen der Fahndung stellen. Sie nahmen den 29-jährigen Mann aus Serbien vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Das von ihm benutzte Fahrrad stellten die Beamten sicher. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell