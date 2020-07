Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verwarnung eskaliert: Autofahrer fährt auf Ordnungskräfte zu

Gelsenkirchen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes am Mittwoch, 8. Juli 2020, beschimpft und damit gedroht, die Frauen mit seinem Wagen umzufahren. Zunächst hatten die 44 und 53 Jahre alten Beschäftigten der Stadt Gelsenkirchen den Falschparker gegen 16.05 Uhr verwarnt. Dies quittierte der Mann bei seiner Rückkehr zu seinem Auto mit einer Drohgebärde. Um 16.50 Uhr sahen die Ordnungsamts-Mitarbeiterinnen, wie derselbe Fahrer mit seinem weißen Transporter von der Devensstraße in die Grabbestraße abbog und dort verbotswidrig in einem Einmündungsbereich anhielt. Auf die mündliche Verwarnung und Aufforderung hin, den Wagen wegzusetzen, reagierte der Mann mit übelsten Beleidigungen und Drohungen. Den Transporter wendete er schließlich, fuhr auf die Frauen zu und bremste erst kurz vor ihnen stark ab. Anschließend fuhr der Transporter auf der Devensstraße in Fahrtrichtung Norden davon. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

