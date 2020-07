Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Strafanzeigen nach Körperverletzung in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Ein 33-jähriger Gelsenkirchener hat am Freitag, 10. Juli 2020, die Polizei gerufen, nachdem er auf der Polsumer Straße von einem Bekannten körperlich attackiert wurde. Der 33-Jährige war mit seiner Tochter zu Fuß auf der Polsumer Straße unterwegs, als ein blauer Golf in Höhe der Biele neben ihm stoppte. Aus dem Fahrzeug stieg der 28-jährige Bekannte, der dem 33-Jährigen einen Tritt versetzte und versuchte ihn zu schlagen. Dabei wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Der 28-Jährige stieg anschließend wieder in den Golf und verließ die Örtlichkeit. Da der 28-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, erwarten ihn Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung. Die Halterin des Golfs erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.

