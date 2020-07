Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht nach Verkehrsunfall mit Verletztem

Gelsenkirchen (ots)

Ein 46-jähriger Gelsenkirchener ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 12. Juli 2020, in Buer verletzt worden. Gegen 12.20 Uhr querte der 46-Jährige zu Fuß den Nordring, als ein Auto von der Mühlenstraße in den Nordring abbog und vor dem Fußgänger stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Nach einem Wortwechsel setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort, wobei er den Gelsenkirchener erfasste. Dieser stürzte zu Boden und der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Verletzen zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-6251 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

