Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer aus Gelsenkirchen ist am Samstag, den 11.07.2020, in Horst auf den stehenden Wagen eines 29-jährigen Gelsenkircheners aufgefahren. Der 29-Jährige wartete um 21.55 Uhr bei Rotlicht an der Einmündung der Straße "An der Rennbahn"/ Schloßstraße, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 46-jährigen Gelsenkircheners kam. Sein Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde auf Halterwunsch abgeschleppt. Der 46-Jährige führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Die Polizeibeamten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten den Führerschein des Gelsenkircheners sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

