Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schläge nach Streit im Bus

Gelsenkirchen (ots)

Während einer Busfahrt hat ein 28-jähriger Gelsenkirchener am 10. Juli 2020 einen 56-jährigen Gelsenkirchener beleidigt. Unmittelbar nachdem beide Männer gegen 10.05 Uhr in Resse in den Bus eingestiegen waren, beschimpfte und beleidigte der 28-Jährige den 56-Jährigen. Als dieser in Erle den Bus verlassen wollte, stieg der 28-Jährige ebenfalls aus dem Bus und schlug und trat den anderen Mann. Der 56-Jährige verständigte die Polizei. Der 28-Jährige verhielt sich gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten aggressiv und uneinsichtig. Sie nahmen ihn zur Beruhigung in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.

