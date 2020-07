Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Baustellen-Container aufgebrochen - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 8. Juli, 19 Uhr, bis zum Donnerstag, 9. Juli, 6.10 Uhr, mehrere Container an einer Baustelle in Erle aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge gestohlen. Mit der Beute flüchteten die Diebe unerkannt vom Tatort am Stan-Libuda-Weg. Hinweise zur Tat und zu Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter der Durchwahl -8240 (Kriminalwache) entgegen.

