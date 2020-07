Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Während eines Hundespaziergangs an der Holthauser Straße ist eine 40-jährige Gelsenkirchenerin am Donnerstag, 9. Juli 2020, von einem bislang unbekannten Mann belästigt worden. Auf einem zur Holthauser Straße parallel verlaufenden Fußgängerweg trat der Unbekannte um 14 Uhr plötzlich vor der Gelsenkirchenerin auf den Gehweg. Er zog seine Hose herunter und onanierte vor der Gelsenkirchenerin. Die begab sich umgehend nach Hause und rief die Polizei. Der Unbekannte war circa 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, ungepflegte, kurze, dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise an die Polizei bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 7112 (Kriminalkommissariat 11) oder - 8240 (Kriminalwache).

