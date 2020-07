Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Wohnungseinbruch in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

In eine Wohnung an der Hiberniastraße in der Gelsenkirchener Altstadt ist ein unbekannter Täter am Donnerstag, 9. Juli 2020, eingestiegen und hat dort Bargeld entwendet. Dabei verschaffte sich der Einbrecher in der Zeit von 12 bis 23 Uhr Zugang zu dem Mehrparteienhaus und konnte unerkannt mit der Beute flüchten. Der 29-jährige Mieter bemerkte den Einbruch am Abend bei seiner Rückkehr und alarmierte die Polizei.

Zeugenangaben zufolge ist der gesuchte Mann größer als 1,80 Meter, korpulent und trug zur Tatzeit einen weißen Jogginganzug mit Kapuze und Schriftzug im Brustbereich, eine weiße Baseball-Kappe sowie Turnschuhe. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell