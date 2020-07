Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Stadt Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am 8. Juli 2020 haben das Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Kommunaler Ordnungsdienst, Ausländerbehörde sowie Gewerbeaufsicht), die Polizei, der Zoll, die Lebensmittelüberwachung sowie die Abteilung Kommunalabgaben - Vergnügungssteuer vier Gewerbebetriebe im gesamten Stadtgebiet kontrolliert. Bei den gemeinsamen Kontrollen der Ordnungspartner in der Zeit von 18 Uhr bis 20.15 Uhr stellte die Lebensmittelüberwachung mehrere Hygieneverstöße sowie Getränkedosen ohne Pfandauszeichnung fest. Der Zoll kontrollierte mehrere mutmaßlich nicht zur Sozialversicherung angemeldete Arbeitnehmer. Dies wird nun überprüft. Das Finanzamt stellte Mängel in der Kassenführung fest. Die Gewerbeaufsicht ahndete unter anderem Verstöße wegen fehlender Preisauszeichnung. Die Polizei beschlagnahmte ein illegales Geldspielgerät. Gegen den Inhaber wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell