Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Fahrer und viele Verkehrsverstöße

Gelsenkirchen (ots)

Nach Zeugenhinweisen haben Polizeibeamte am Freitag, den 10. Juli 2020, einen blauen BMW "Am Ahlmannshof" in Bismarck angehalten. Während der Kontrolle um 23.30 Uhr stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem waren die Kennzeichen des BMW für einen anderen Wagen ausgegeben und entwendet worden. Der BMW war nicht ordnungsgemäß zugelassen. Der Duisburger führte einen freiwilligen Drogenvortest durch, der positiv verlief. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihn erwarten Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell