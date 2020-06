Polizei Dortmund

POL-DO: Nach vorsätzlicher Brandstiftung in Dortmund-Schanze sucht die Polizei Zeugen

Dortmund (ots)

Nach dem Brand eines privaten Holzunterstandes an der Hagener Straße im Stadtteil Schanze sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können.

Am Dienstagmorgen (2.Juni) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand eines 3x7 Meter großen Holzunterstandes. Gegen 7.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin eine Rauchentwicklung auf ihrem Grundstück. Ihr Mann, der sich unverzüglich in den Garten begab, traf dort auf eine unbekannte Person, die ihn auf den Brand seines Holzunterstandes hinwies. Dieser ältere Mann verließ im Anschluss wortlos das Grundstück in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Eigentümer war er ca. 60 Jahre alt, bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose und trug einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Hitzeentwicklung zerstörte das Dach in Gänze und verbrannte Teile des Brennholzes. Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Sie sucht daher nach Zeugen, die im Bereich des Tatortes die verdächtige Person wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Tel.: 0231/132-7441 entgegen.

