Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Gruppen geraten wegen eines Bieres aneinander (27.05.2020)

Konstanz (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 45 und 27 Jahren, die am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr im Herosépark zwei 17-Jährige am Hals gepackt bzw. ins Gesicht geschlagen haben sollen. Die Männer hatten mit ihren Begleitungen eine Gruppe junger Leute angesprochen und nach einem Bier gefragt. Nachdem die Gruppe dies abgelehnt hatte, entwickelte sich ein Streit zwischen den insgesamt elf Personen. Im weiteren Verlauf soll der 45-Jährige einen 17-jährigen am Hals gepackt und von sich weggestoßen haben. Der 27-Jährige soll währenddessen dem anderen 17-Jährigen unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen im Herosépark stellte sich die Lage aufgrund der Vielzahl an Personen und deren Mitteilungsbedarf zunächst äußerst unübersichtlich dar. Nach Sachverhaltsaufnahme und Personalienfeststellungen wurde der Gruppe um die beiden Beschuldigten ein Platzverweis für das Herosé-Areal erteilt. Die Ermittlungen dauern an.

