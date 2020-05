Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Winzingen

TUT) Einbruch in Lagerhalle eines Bauunternehmers (26.05.2020 - 27.05.2020)

Aldingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in die Lagerhalle eines Bauunternehmens am Ende der Denkinger Straße im Ortsteil Winzingen. Die Straftat wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr begangen.

Unbekannte Täter schlugen an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster ein und stiegen von hinten her in die eigentlich frei zugängliche Lagerhalle ein. Dort entwendeten sie Bauhandwerksmaschinen im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro. Weggenommen wurden unter anderem ein elektrischer Meisselhammer der Marke Hilti 1500 und mehrere Winkelschleifer der Marken Bosch, Wacker und Husquarna. Die Tatverdächtigen flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen zur Landesstraße 433.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige, ein Transportfahrzeug oder den Verbleib der gestohlenen Bauhandwerkzeugmaschinen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

