Polizei Gütersloh

POL-GT: Mobiltelefone bei Einbruch gestohlen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MS) - Zwischen Dienstagabend (19.05., 19.00 Uhr) und Mittwochmorgen (20.05., 02.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Mobiltelefon-Geschäft in der Haller Straße ein. Die Täter schlugen mit einem Ziegelstein die Glasscheibe der Eingangstür ein, um in das Geschäft zu gelangen. Im Innenraum des Geschäftes wurden auch die Scheiben zweier Vitrinen eingeschlagen und daraus mehrere Mobiltelefone entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Umgebung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

