Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Varenseller Straße - 17-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Dienstagmorgen (19.05., 07.00 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Varenseller Straße. Ein Kleinkraftradfahrer verletzte sich dabei schwer.

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Augustdorf hielt vor einer Baustelle verkehrsbedingt an, als der 17-jährige Zweiradfahrer auf den Pkw auffuhr. Der Rheda-Wiedenbrücker stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich dabei schwer. An seinem Motorrad, einer Yamaha, und an dem Auto, einem VW, entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1300 Euro.

Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

