Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei vor Supermarkt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 35-jähriger Gütersloher geriet am Montagmittag (18.05., 12.45 Uhr) vor einem Parkplatz an der Carl-Bertelsmann Straße mit einem 31-jährigen Fahrradfahrer in Streit. Der Streit endete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Zuvor war der 35-Jährige einem Zeugen und den Mitarbeitern eines Lebensmittelmarktes aufgefallen, da er sich eine Axt in den Hosenbund gesteckt hatte. Die Axt setzte der Mann nicht ein. Zeugen hielten gemeinsam mit dem Fahrradfahrer den scheinbar verwirrten Mann fest und informierten die Polizei. Der Mann wurde in ein Gütersloher Krankenhaus eingewiesen.

