Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sattelzug kippt mit Ladung um - Fahrer leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Sattelzug ist am Freitag, 17. Juli 2020, am Erlenbruch in Bulmke-Hüllen umgekippt und hat dort seine Ladung verloren. Der 43-jährige Fahrer verlor um 13.21 Uhr beim Linksabbiegen von der Florastraße in den Erlenbruch die Kontrolle über sein Fahrzeug, das auf die rechte Seite kippte. Dadurch verteilte sich der im Anhänger geladene Bauschotter auf der Fahrbahn, dem Gehweg sowie einer angrenzenden Rasenfläche. Ein Zeuge half dem leicht verletzten Fahrer aus der Fahrerkabine zu kommen und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe bei dem Essener. Ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Bergung des Fahrzeugs und der Aufräumarbeiten sperrte die Polizei Teile des Erlenbruchs sowie der Florastraße in Höhe der Kreuzung und leitete den Verkehr ab. An dem Gespann entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Auch der Asphalt wurde durch den Aufprall des Lkw an mehreren Stellen beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

